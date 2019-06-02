Resmi bayramlaşma programında değişiklik

Elbistan Kaymakamlığı ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen vatandaşlarla bayramlaşma programının yeri ve saati değişti.
Daha önceden Elbistan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri’nde bayramın birinci günü saat 10.00’da yapılacağı açıklanan bayramlaşma programı, aynı gün saat 14.00’te Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilecek.
4 Haziran 2019 Salı günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı dolayısıyla Elbistan Kaymakamlığı’nın uhdesinde düzenlenen resmi bayramlaşma programının saati ve yerinde değişikliğe gidildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın da katılacağı bayramlaşma programı, bayramın birinci günü saat 14.00’te Hükümet Konağı bahçesinde yapılacak.