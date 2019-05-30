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Resim ve kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Ramazan ve İnfak’ teması ile ülke genelinde düzenlediği ortaokullar arası resim ve kompozisyon yarışmasının Elbistan ayağında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Resim ve kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Ramazan ayı teması olan "Ramazan ve İnfak" temalı kompozisyon ve resim yarışması yapıldı. Ortaokul öğrencilerine yönelik yarışmanın Elbistan ayağı, İlçe Müftlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. ‘Ramazan ve İnfak’ temaları üzerinde yarışan ortaokulu öğrencileri resim ve kompozisyon alanlarında çalışmalar yaparken dereceye giren öğrencilere ödülleri de Elbistan Müftülüğü’nde düzenlenen törenle verildi.

Ödül töreninde konuşan Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Yarışmamız, ortaokullar arası kompozisyon ve resim dallarında yapıldı. Öğrencilerimizin yaptığı eserler komisyon tarafından değerlendirildi.  Resim dalında Şevval Şahin, Ferize Sıla Cansız, Muhammet Efe Yıldırım dereceye giren öğrencilerimiz. Kompozisyon dalında da Canan Ay, İlayda Atakul ve Hiranur Koyun da dereceye girdi. Bu öğrencilerimize hediyelerimiz var. Birinci olan öğrencilerimize çeyrek altın ve ikinci ve üçüncülere de para ödüllerini verdik. Bayram harçlığı olarak görsünler bunları. Çocuklarımız neşelensin, hayatlarına çeşni olsun diye güzel bir çalışma oldu. Hepsini kutluyorum. Tebrik ediyorum” dedi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi.











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A.Buğday 14 saat önce

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