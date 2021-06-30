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‘Renklerin Dansı-Ebru’ sergisi açıldı

Elbistan Gençlik Merkezi’ndeki atölyelerde eğitim gören kursiyerlerin ve usta öğreticilerin, ebru sanatı ile yaptıkları birbirinden özel eserlerin yer aldığı ‘Renklerin Dansı-Ebru’ sergisi açıldı.

‘Renklerin Dansı-Ebru’ sergisi açıldı
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Elbistan Belediyesi Mükrime Hatun Kültür Evi’ndeki serginin açılış törenine, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, daire amirleri ve kurum müdürleri, meslek odası başkanları ile ilgililer katıldı.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ebru sanatına ilişkin olarak davetlilere sunum yapıldı. Davetliler, daha sonra sergiyi gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden eserleri hakkında bilgi aldılar. Sergide ebru sanatının yapılışı katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.

El emeği ve göz nuru ile oluşturulan yüzlerce farklı eserin bulunduğu sergi ile ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ortaya çıkarılan eserlerin her birinin sabır ve emek sonucu ortaya çıkarıldığını belirtti.

Sergide eseri olan kursiyer ve kurs öğreticilerini tebrik eden Kaymakam Demir, “Ebru sanatı, kültürümüzde önemli yer tutan bir sanat. Eserleri ortaya çıkaranları kutluyorum. Kültürümüzün ve sanatımızın en güzel en zarif dallarından biri olan ebru eserleri görmek bizleri ziyadesiyle sevindirdi” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da, serginin açılmasında ve hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

Serginin gezilmesinin ardından şiir ve müzik dinletisi sunuldu. Program, sergide eserleri bulunanlara başarı belgesi takdim edilmesi ile son buldu. Sergi, 1 Temmuz’a kadar açık kalacak.

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