Rengarenk boncukları, iğne ve iplikle sanata dönüştürüyorlar

Rengarenk boncuklarla kolye ve bileklik tasarlayan 15 kadın kursiyer, hem meslek öğreniyor hem de günlük harçlık alıyor.

240 saatlik eğitimin henüz başındaki kursiyerler, dikkat ve titizlik gerektiren bu mesleği gelir kapısına dönüştürmek için azimle çalışıyorlar.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi ve Elbistan Gençlik Merkezi’nin desteği ile meslek edindirme kursları kapsamında takı tasarım kursu açtı. İŞKUR’un günlük 40 TL harçlık vererek desteklediği 15 kursiyer, Elbistan Gençlik Merkezi’nde kurs eğitmeni Ayşegül Aptik Çıtak’ın eşliğinde eğitimlerine başladı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan ve Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, takı tasarım kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti. Karahan ve Türkan, ziyarette farklı büyüklükteki rengarenk boncukları, iğneden tek tek geçirip iplikle şekillendiren kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Burada bir değerlendirme yapan kurs eğitmeni Ayşegül Aptik Çıtak, kursiyerlere kristal ve kum boncukların kullanıldığı takılar tasarlamayı öğrettiklerini söyledi.

Takı tasarımının, ince işçilik gerektirdiğini ve sabır isteyen bir sanat olduğunu ifade eden Çıtak, kolye ve bileklik tarzı takılarla işe başladıklarını anlattı. Kursiyerlerin, tecrübe kazanmalarıyla birlikte daha özgün modellere geçiş yapacaklarının bilgisini veren kurs eğitmeni Ayşegül Aptik Çıtak, “Eğitimlerimiz ilerledikçe cevşen, tespih, halhal, küpe ve yüzük gibi takıların tasarımlarını da yapacaklar” dedi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan ise, meslek sahibi olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunun altını çizdi.

Takı tasarımı kursunun, özellikle ev hanımları için önemli bir gelir kapısı olacağına inandıklarını dile getiren Karahan, şöyle konuştu:

“Takı tasarım kursumuz, İŞKUR destekli bir kurs. Burada 15 kursiyerimiz var. Eğitimlerini, paydaş kurumumuz olan Elbistan Gençlik Merkezi’nde alıyorlar. Hafta içi her gün kursa geliyorlar. Toplamda 240 saat olarak planladık. Kursiyerlerimiz gerçekten büyük emek harcıyorlar. El emeği ve göz nuru ile bu takıları yapıyorlar. Şuanda belirli takılar üzerinde çalışılıyor. İlerleyen günlerde öğrendikleri tekniklerle hayal güçlerini birleştirip birbirinden şık takı tasarımları oluşturacaklar. Kursiyerlerimizin gönül verdikleri bu alanda başarılara ulaşacaklarından eminiz. Halk Eğitimi Merkezi olarak, kursiyerlerimize yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu yolun sonunda da ekonomik açıdan gelir elde edebilecekleri bir mesleklerinin olmasını amaçlıyoruz. Şimdiden birbirinden farklı ve özel tasarımlar görmek bu kursu açmamızda ne kadar isabetli karar verdiğimizi gösteriyor. Bu tasarımlar ve ürünlerin, başta ilçemiz olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında rağbet göreceğine inanıyoruz.”

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan da, “Böylesine güzel ve özel bir çalışmada yer almak bizler için de önemli. Resim atölyemizi bu kurs için tahsis ettik. Bundan sonraki süreçte de Halk Eğitimi Merkezimizle birlikte farklı çalışmalar yapmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise, takı yapmanın zevkli olduğu kadar emek istediğini belirttiler. Her gün yeni bir şey öğrendiklerini ifade eden kursiyerler, ürünlerini sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda vatandaşların beğenisine sunacaklarını da sözlerine eklediler.