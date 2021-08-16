Rektörden Elbistan MYO Eğitimcilerine plaket

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kavgacı ile akademik ve idari personelini kabul etti. Ziyarette, Meslek Yüksekokulu’nda açılan yeni programlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, programları açarken kentin ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını, hem de mezunların kısa sürede istihdama katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bu bağlamda açılan tüm programların Elbistan’a katkı sağlayacağını belirten Özgül, şöyle konuştu: “Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz çatısı altında geçen yıl Yaşlı Bakım Programını açmıştık. Bu yıl da Optisyenlik ve Eczane Hizmetleri Programlarımızı aktif ediyoruz. Bu programlarda da akademik kadromuzu oluşturduk ve her program için 40 öğrenci kontenjanı verildi. Başarılı bir eğitim-öğretim yılı olması ümidiyle, bu programlarımızın üniversitemize ve Elbistan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından bir süre önce Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne atanan Öğr. Gör. Mustafa Kavgacı tarafından, MYO’nun kurucu Müdürlüğünü yapan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder’e plaket takdim edildi.