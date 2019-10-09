Rektör Özgül’den ETSO’ya ziyaret

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahvecioğlu ile birlikte ziyarette bulunan Rektör Prof. Dr.Sami Özgül; Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Fazıl Olgun, Mustafa Canpolat, Yaşar Kara ve Ali Topal ile Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli tarafından misafir edildiler.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy’dan Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ilçe ekonomisi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Elbistan’da açılması planlanan fakülte hakkında düşüncelerini aktararak, ETSO yöneticilerinin de görüşlerini aldı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahvecioğlu’na teşekkür etti.







