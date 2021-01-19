Rektör Özgül: “Tıp ve mühendislik fakültesi kurmak istiyoruz”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde Elbistan Devlet Hastanesi ile afiliye edilerek tıp fakültesi kurulması yönündeki teklif, geçen yıl Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) sunulmuştu. Tıp fakültesinin, Elbistan’a kurulması yönünde siyasetçilerin de destekleyici açıklamaları bulunsa da YÖK’ten bu yönde olumlu ya da olumsuz bir karar çıkmadı. Elbistan Devlet Hastanesi’nin hem üniversite hastanesi hem de eğitim-araştırma hastanesi haline dönüştürülerek tıp fakültesinin açılması görüşü ağırlık kazanmıştı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Avukat Fırat Görgel ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, KİÜ bünyesinde tıp ve mühendislik fakültesi kurmak istediklerini vurgulayan Rektör Özgül, “Milletvekillerimizin desteği ile bu fakültelerimizi de hayata geçireceğimize inanıyorum” dedi.

İstiklal Üniversitesi’nin gelişim sürecine katkı sunmaya devam ettiklerini belirten AK Parti Milletvekilleri ise YÖK ve diğer kurumlar nezdinde yapılan girişimleri yakından takip edeceklerini dile getirdiler.







