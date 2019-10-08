Rektör Özgül: “Elbistan’a fakülte açmak için girişimlerimiz sürüyor”

Rektör Özgül, Elbistan’a fakülte ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılması noktasındaki girişimlerinin de sürdüğünü belirterek, “YÖK nezdinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin (KİÜ) tek öğrencisinin bulunduğu Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun (EMYO) 2019-2020 Akademik Yılı’nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Okulun konferans salonundaki programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, KYK Yurt Müdürü Mükremin Yücel, Karayolları 58. Şube Şefi Hüseyin Özdemir, okul idarecileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler müzik dinletisi sundu ve şiirler okudu. Veterinerlik Bölümü öğrencisi Hatice Kuloğlu’nun öğrenciler adına yaptığı konuşmanın ardından kürsüye davet edilen EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, okul hakkında bilgiler aktardı.

Eren, okuldaki sportif, akademik ve diğer çalışmalarla ilgili bilgi verdikten sonra öğrencilerine seslenerek, “Okulumuzda size sunulan eğitim ve öğretim imkanlarından en iyi şekilde yararlanarak, kendinizi geliştiriniz. Derslere aktif katılın, uygulayın, bizlere soru sorun, araştırın. Bu okuldan mezun olmadan; mutlaka, sizi diğerlerinden farklı kılan bir özellik, donanım kazanın. Bundan sonra da hiç durmadan çalışmaya devam edin. Unutmayınız ki; içinde yaşadığımız toplumu, çok daha ileri noktalara taşımak istiyorsak, her şeyden önce ülkemizi sevip, çok çalışmalıyız” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Programın son konuşmasını ise Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül yaptı.

EMYO bünyesinde 1600 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Özgül, “Üniversitemiz bünyesinde Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Elbistan Mühendislik Fakültesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu, Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bulunmaktadır. Halihazırda; Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda Doğan ve Nurhak Yerleşkeleri’nde, eğitim-öğretim 1600 öğrenciyle aktif olarak yapılmaktadır. Diğer birimlerde bölüm açma çalışmaları başlatılmış, bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Üniversitemizi; bölüm açmak ve öğrenci almak dışında ülkemizin ihtiyacı olan, tercih edilen ve aranan kalifiye elemanlar yetiştirerek, özellikle sağlık alanında farklı şekillendirmek istiyoruz” dedi.

Rektör Özgül, konuşmasının devamında, öğrencilere de başarılar dileyerek, “Kahramanmaraş’ın ikinci bir üniversiteye kavuşması yönünde takdir gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bu kurumun hayat bulmasında çok büyük gayretleri olan Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal başta olmak üzere, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, program sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program, 3 boyutlu yazıcının da bulunduğu bilgisayar laboratuarının açılışı ile son buldu.



















