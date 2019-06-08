Rehberlik Uzmanı Dal’dan öğrencilere sınav stresi uyarısı

Liseyi bitiren ve üniversiteye girmeye hazırlanan öğrencilerin 15-16 Haziran tarihlerinde girecekleri sınav için adayları heyecan ve stres sararken, uzmanlar ise sınava verilen önem düzeyi yükseldikçe kaygı ve stresin de arttığını belirtiyor.

Sınav öncesi hazırlık kadar sınav sırasında da dikkat edilmesi gereken noktaların olduğunu belirten Dal, "Sınava girmek demek hem bilgilerimizin sınanması hem de hayatımıza yön verilmesi ve psikolojik bir savaşta nasıl davranacağımızın ölçülmesi anlamına geliyor. Bu nedenle de sınavlardan önce teknik olarak iyi hazırlık yapmak, ruhsal durumumuzu da stresten, kaygıdan uzak duracak şekilde ayarlamak oldukça önem taşıyor” diye konuştu.

Adaylara sınav öncesi önerilerde bulanan Dal, şunları söyledi:

“Son bir hafta kaldı ne yapacağım ben ya olmazsa, ben hiçbir şey bilmiyorum gibi olumsuz cümleler kurarak süreci zorlaştırmak gereksizdir. Sakin olarak eksik olan konuların bolca tekrarı yapılmalıdır. Motive edici kişilerle görüşmek bizi daha çok rahatlatacaktır.

Şimdiye kadar nasıl planlı bir şekilde ilerlediysek bu son bir haftayı da aynı planlar dahilinde ilerletmek gerekir. Normal çalıştığınız saat üzerinde çalışmak, sabahlamak ya da ekstra yoğun bir program son bir hafta kala beynimizi gereksiz yoracağı için çalışma saatlerimizi ekstra yoğun hale getirmemek gerekir.

Sınava hazırlık sürecinde neler ile beslendiysek bir hafta kala da aynı besinler tercih etmeliyiz. Çok yağlı rahatsız edici ya da daha önce hiç denemediğimiz besinler tercih etmemeliyiz.

Uyku düzenimizde değişiklik yapmadan ilerlemeliyiz. Sevip hoşlandığımız hobilere birazcık daha zaman ayırarak ya da yürüyüşler yaparak rahatlamaya çalışabiliriz. Bizi çok yoracak ağır egzersizlerden kaçınmalıyız.

Kaygı düzeyimizi düşürmesi açısından sınava gireceğimiz okula sınav öncesinde giderek yerimizi görmek ve olabiliyorsa 1 deneme çözmek sınav günü o heyecanı yenmemizi kolay hale getirecektir.

Son bir hafta boyunca 3 veya 4 deneme çözülebilir. Yapılan denemelere esas sınava başlama saati olan 10.00 da yapmakta fayda vardır. Denemeleri çözdükten sonra bunların analizini yaparak eksik olduğumuz konuları hızlı bir tekrar yapmakta fayda vardır.

Heyecan ve endişeye kapılmamak adına her zamanki saatte uyuyup sınav sabahı da aynı saatte uyanmaya dikkat etmeliyiz. Sınava giderken götüreceğimiz (kimlik kartı, giriş belgesi ve pet şişe içerisinde su) bir gün öncesinden hazırlamalıyız. Sınava giderken rahat edebileceğimiz bizi sıkmayan kıyafetler tercih etmeliyiz. Sınav esnasında en iyi bildiğimiz dersten başlayarak daha önce çözdüğümüz denemelerde nasıl bir sıra izliyorsak aynı sırayı kullanmalıyız. Yapamadığımız sorular için vakit harcamak yerine o soruyu daha sonra bakmak üzere boş bırakarak altındaki soruyla devam etmeliyiz. Sınavda kodlama yaparken dikkatli olunmalı boş kalan sorular için kaydırma riskini azaltmak için tekrar son bir kontrol yapılmalıdır.

Sınav esnasında fazla gerildiyseniz 30 saniye kadar kalemi bırakıp suyunuzdan bir yudum alıp derin bir nefes alarak devam edebilirsiniz. Sınav anında devamlı saate bakmak yerine sorulara odaklanarak bölümler arasında kısa molalar bizi rahatlatacaktır. Soruları çözerken kalem kullanarak dikkatli okuma yaparak eleme mantığını kullanmalıyız. Unutmayınız sonuç ne olursa olsun hiçbir şey sizden daha kıymetli değildir. En güzel sonuçları almanız dileğiyle hepinize tekrardan başarılar.”

