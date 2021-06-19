Rehberlik Uzmanı Dal’dan öğrencilere sınav stresi uyarısı

Liseyi bitiren ve üniversiteye girmeye hazırlanan öğrencilerin 15-16 Haziran tarihlerinde girecekleri sınav için adayları heyecan ve stres sararken, uzmanlar ise sınava verilen önem düzeyi yükseldikçe kaygı ve stresin de arttığını belirtiyor.

Sınav öncesi hazırlık kadar sınav sırasında da dikkat edilmesi gereken noktaların olduğunu belirten Dal, adaylara sınav öncesi önerilerde bulanarak şunları söyledi:

“26 Haziran 2021 günü saat 10.15’de TYT, 27 Haziran 2021 günü saat 10.15’de AYT ve 27 Haziran saat 14.45’te yapılacak olan YDT sınavında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Sınav sonuçları 4 Ağustos Çarşamba günü açıklanacaktır. Tercih döneminin Ağustos ayı başında olması beklenmektedir. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve istediğiniz bölümleri kazanırsınız. Hepimiz için pandemi ile beraber daha zor olan yedi ya da sekiz ay süren bu maraton için artık son bir hafta kaldı. Bu süreçte siz sevgili öğrencilerimiz için Elbistan Final rehberlik servisi olarak tavsiyelerimiz olacaktır.

Son bir hafta kaldı ne yapacağım ben, ya olmazsa ya da ben hiçbir şey bilmiyorum gibi olumsuz cümleler kurarak süreci zorlaştırmak gereksizdir. Sakin olarak eksik olan konuların bolca tekrarı yapılmalıdır. Motive edici kişilerle görüşmek bizi daha çok rahatlatacaktır.

Şimdiye kadar nasıl planlı bir şekilde ilerlediysek bu son haftayı da aynı planlar dâhilinde ilerletmek gerekir. Normal çalıştığınız saat üzerinde çalışmak ya da sabahlamak ya da ekstra yoğun bir program son bir hafta kala beynimizi gereksiz yoracağı için çalışma saatlerimizi ekstra yoğun hale getirmemek gerekir.

Sınava hazırlık sürecinde neler ile beslendiysek bir hafta kala da aynı besinler tercih etmeliyiz. Çok yağlı rahatsız edici ya da daha önce hiç denemediğimiz besinler tercih etmemeliyiz.

Uyku düzenimizde değişiklik yapmadan ilerlemeliyiz. Sevip hoşlandığımız hobilere birazcık daha zaman ayırarak ya da yürüyüşler yaparak rahatlamaya çalışabiliriz. Bizi çok yoracak ağır egzersizlerden kaçınmalıyız.

Kaygı düzeyimizi düşürmesi açısından sınava gireceğimiz okula sınav öncesinde giderek yerimizi görmek ve olabiliyorsa 1 deneme çözmek sınav günü o heyecanı yenmemizi daha kolay hale getirecektir.

Son hafta boyunca 2 veya 3 deneme çözülebilir. Yapılan denemelere esas sınava başlama saati olan 10.15’de yapmakta fayda vardır. Denemeleri çözdükten sonra bunların analizini yaparak eksik olduğumuz konuları hızlı bir tekrar yapmak iyi olacaktır.

Heyecan ve endişeye kapılmamak adına her zamanki saatte uyuyup sınav sabahı da aynı saatte uyanmaya dikkat etmeliyiz.

Sınav salonuna giriş için son saat 10.00 olarak belirtilmiştir. Öğrenciler saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı için bir saat öncesinden sınav binasında olmanızı tavsiye ederiz. Sınav da saat 10.15 de başlayacaktır.

Sınava giderken götüreceğimiz (kimlik kartı, giriş belgesi ve pet şişe içerisinde su) bir gün öncesinden hazırlamalıyız. Sınav salonuna girerken maske ve dezenfektan dağıtımı olacaktır.

Sınava giderken rahat edebileceğimiz bizi sıkmayan kıyafetler tercih etmeliyiz. Ayrıca sınav esnasında da rahat etmek adına maskenizi çıkartabilirsiniz.

Sınav esnasında en iyi bildiğimiz dersten başlayarak daha önce çözdüğümüz denemelerde nasıl bir sıra izliyorsak aynı sırayı kullanmalıyız.

TYT sınavı için toplam süremiz 135 dakika olduğu için yapamadığımız sorularda vakit harcamak yerine o soruyu daha sonra bakmak üzere boş bırakarak altındaki soruyla devam etmeliyiz.

Sınavda kodlama yaparken dikkatli olunmalı boş kalan sorular için kaydırma riskini azaltmak için tekrar son bir kontrol yapılmalıdır.

Sınav esnasında fazla gerildiyseniz 30 saniye kadar kalemi bırakıp şişenizdeki suyunuzdan bir yudum alıp derin bir nefes alarak devam edebilirsiniz.

Sınav anında devamlı saate bakmak yerine sorulara odaklanarak bölümler arasında saati kontrol etmek bizim için daha iyi olacaktır.

Soruları çözerken kalem kullanarak dikkatli okuma yaparak eleme mantığını kullanmalıyız. Unutmayınız ki sonuç ne olursa olsun hiçbir şey sizden daha kıymetli değildir. En güzel sonuçları almanız dileğiyle hepinize tekrardan başarılar diliyorum.”