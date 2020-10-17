Rehavete kapılıp uyarılara kulak tıkayanlara ceza yağdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta içinde yaptığı değerlendirmesinde aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 5 ildeki vaka artışlarının tüm Türkiye için bir risk olduğunu dile getirdi. Bakan Koca, “Salgın dünyanın bir yerinde yükselişe geçtiği zaman bunu diğer bölgeler izliyor. Sizlerle bazı endişelerimi açıkça paylaşmış, 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanımızla her zamankinden daha çok çaba içine girdiğimizi belirtmiştim. 1 ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik. Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde de göstermeliyiz. Buralardaki artık elbette tüm Türkiye için risktir" ifadelerini kullanmıştı.

Elbistan’da son bir haftada özellikle maske takmayanlara yönelik olarak yazılan cezaların sayısı, Bakan Koca’nın ve ilçe mülki amirlerinin uyarılarına kulak tıkandığını gözler önüne serdi. Yurda gönderileceğini bile bile karantina kuralını ihlal edenler ise ‘pes’ dedirtti.

Hem kendi sağlığını hem de toplumu riske atarak maskeyi çene süsü olarak kullanan ya da hiç takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 900 TL idari para cezası kesiliyor. Bu cezaların tahsili için de vatandaşlara, vergi dairesi tarafından ödeme emri gönderiliyor. Maske takmanın zorunlu hale geldiği günden bugüne kadar, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için yetkililerin dilinde ise tüy bitti. Virüsten korunmanın en etkili yöntemi olarak kabul edilen maskeyi takmamayı bir güç gösterisine dönüştüren ya da ‘bana bir şey olmaz’ diyenler, özellikle son 2 aydır ceza yemekten kurtulamıyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve şehir merkezinde maske denetimlerini sürdürüyor. Maskesiz dolaşanlara yönelik olarak denetimlerde bulunan polis ekipleri, son bir hafta içerisinde 142 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 127 bin 800 TL idari para cezası kesti.

Pandemide en riskli grupların başında ise evde karantina ya da izolasyon sürecinde olanlar oluşturuyor. Tedavilerine evde devam edilen hastalar ve temaslıların, kapıdan dışarı adım atması bile yasak. Hasta olduğunu ve diğer insanlara da bulaştırma riskini bile bile karantina kuralını ihlal edenler, yakalandıklarında kendilerini il merkezindeki yurtta buluyor. 3 bin 150 TL idari para cezası kesilen şahıslar, yurtta kaldıkları süredeki masrafları da cebinden ödüyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasta ya da temaslı kişilere yönelik olarak yaptıkları denetimlerde 3 şahsın karantina kuralını ihlal edip dışarı çıktığını tespit etti. 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesilen şahıslar, Avşar Yurdu’na yerleştirildi.

Böylece Elbistan’da geçen hafta içerisinde kesilen toplam ceza miktarı 137 bin 200 TL’ye ulaşmış oldu.