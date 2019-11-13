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Refüjlerde otomatik sulama sistemine geçiliyor

Elbistan Belediyesi, refüjlerdeki çimlerin ve ağaçların sulanması için, tanker yerine otomatik sulama sitemine geçti.

Refüjlerde otomatik sulama sistemine geçiliyor

İlk olarak Malatya Caddesi’nde başlayan otomatik sulama sistemi, altyapı ve asfalt çalışması sona eren diğer caddelerde de devam edecek.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz genelindeki refüjlerdeki çim ve ağaçların sulaması, daha önce tanker ile sulama yapılıyordu. Belediye olarak alt yapısı tamamlanmış ve asfaltı dökülen caddelerde otomatik sulama sistemine geçtik. İlk olarak Malatya Caddesinde bu uygulamaya start verdik. Bu uygulama sayesinde hem işçilikten, hem de zamandan tasarruf sağlanacaktır. Refüjdeki yeşil alan yeni uygulanacak otomatik sulama sistemi ile düzenli olarak sulanarak, su tasarrufu da sağlanacaktır” denildi.

Açıklamada, “Sulama sistemi zaman ayarlı olduğundan daha geç vakitlerde, araç ve insan trafiğinin daha az olduğu saatlerde devreye girer. Sadece sulanması istenen bölgeye su vererek yolların ıslanmasına mani olup dolayısıyla da istenmeyen kazalara yol açmaz. Sistem tamamen toprak altında olduğundan hiçbir şekilde çevreye zarar vermemektedir. Çalışma yapılan refüjlerde çim ekilmesi, ağaç budanması ve diğer peyzaj uygulamaları da devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.


Yerel Manşetler
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