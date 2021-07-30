Refüje çarpan otomobilin tekeri koptu: 1 yaralı

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’na meydana geldi. Bulvar üzerinden Malatya istikametine ilerleyen Mustafa Sefa Ü. idaresindeki otomobil, iddiaya göre tekeri patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün çabaları yetersiz kalınca otomobil refüje çarptıktan sonra yol ortasında durdu. Kazada, aracın arka tekeri koptu. Olayda araç sürücüsü Mustafa Sefa Ü. yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinden geçen bir doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.