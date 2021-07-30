Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Ali Kınık’tan muhteşem konser
Ali Kınık’tan muhteşem konser
Başkan Bulut ve muhtarlardan 50 bin dekar araziye can suyu olacak talep
Başkan Bulut ve muhtarlardan 50...
Öztunç’tan orman yangını ve aşı açıklaması
Öztunç’tan orman yangını ve aşı...
Elbistan Festivali’nde sahne sırası Yusuf Güney’de
Elbistan Festivali’nde sahne sırası Yusuf...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Kahramanmaraş’a geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Kahramanmaraş’a...
banner191
banner162

Refüje çarpan otomobilin tekeri koptu: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Çarpma sonrası arka tekeri kopan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Refüje çarpan otomobilin tekeri koptu: 1 yaralı
banner167

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’na meydana geldi. Bulvar üzerinden Malatya istikametine ilerleyen Mustafa Sefa Ü. idaresindeki otomobil, iddiaya göre tekeri patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün çabaları yetersiz kalınca otomobil refüje çarptıktan sonra yol ortasında durdu. Kazada, aracın arka tekeri koptu. Olayda araç sürücüsü Mustafa Sefa Ü. yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinden geçen bir doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Refüje çarpan Otomobilin Tekeri Koptu: 1 Yaralı