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Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp trafik ışığına çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Karaelbistan Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. 46 D 1580 plakalı otomobili ile şehir merkezinden Afşin istikametine doğru ilerleyen F.Ç., kavşağa geldiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, refüje çıkarak trafik ışığı direğine çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü F.Ç. yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.






 

 

 


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Serkan 17 saat önce

Trafik ışıkları olmasına rağmen yine aynı yerde kaza demekki vatandaş dikkatsiz üstelik haberlerde her gün iki ve ya 3 en az Elbistan’da kaza oluyor ya Elbistan’da ki yollar ve trafik işaret ve ışıklarında hata var ya da vatandaşta hata var geçmiş olsun dikkat kontrol emniyet kemeri şart

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