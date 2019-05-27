Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgi ve iddiaya ye göre Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.G.’nin kullandığı 46 EG 068 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü F.G. yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.