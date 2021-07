Ravza Kur’an Kursu’nda 7 hafız için icazet töreni düzenlendi

Tepebaşı Ravza Hafızlık Kız Kur’an Kursu’ndan mezun olan 7 hafız öğrenci için icazet programı düzenlendi. Kurstaki icazet törenine Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Kurs Yöneticisi Gülhan Koçkar, Tepebaşı Hafızlık Ravza Yatılı Kız Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Yılmaz ve kurs öğreticileri Ayşe Kara, Mutlu Kılınç ile hafız olan öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınıç, girdikleri sınavı başarıyla geçip hafız olan öğrencileri tebrik etti.

Müftü Kılınç, “İnşallah bu genç hafızlarımız da hafız öğrenciler ve hafız evlatlar yetiştirirler” diyerek, “Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, bizim hayatımıza değer katan önemli hususlardan birisidir. Hafızlık, İslam’ın ilk yıllarından itibaren kesintiye uğramadan günümüze kadar devam etmiştir. Hafızlık, bir sevdadır; sabır, sevgi ve fedakarlık ister. Bu çocuklarımız da hocalarıyla beraber her gün Kuran-ı Kerim'i harf harf, kelime kelime, sure sure öğrendiler. Bu şerefe nail olan çocuklarımızı kutluyorum. Hafızlığı bitirdiniz, inşallah Cenab-ı Allah son nefesinize kadar muhafaza etmeyi nasip etsin. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Bu hafızlarımızın yetişmesinde, gecesini gündüzüne katan fedakar hocalarımızdan, dernek yönetimimizden ve anne ve babalarından da Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genç hafızların icazet belgeleri takdim edildi.