Randevusuz aşı uygulaması başladı

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı hakkı olan vatandaşlara randevusuz aşılama çalışması kapsamında aşı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla aşılama çalışmaları hız kazandı.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı hakkı olan vatandaşlara randevu şartı aranmadan kurulan aşı istasyonlarında aşıları yapılmaya başladı.Ayrıca kurulacak mobil ekiplerin yerinde aşı uygulamasıyla hastanelerdeki yoğunluk azalırken aşılama oranı daha da artacak. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında aşı sırası gelen tüm vatandaşlar aile sağlık merkezlerinde ve kurulan aşı istasyonlarında randevusuz aşı yaptırabilecekler.

Yerinde aşı uygulaması ile hem iş yerlerinin iş kaybına uğramaması hem de çalışanların mağduriyete uğramasının önüne geçilmiş oluyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşılama çalışmasında Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de büyük bir özveriyle çalışıyorlar.