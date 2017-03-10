Randevusuz araç muayenesi yapılmayacak

TUVTÜRK Elbistan Araç Muayene İstasyonu’ndaki tüm işlemlerde randevulu sisteme geçildi. Randevu ise, hem telefondan, hem de internet üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor.

Araç muayenesinde yüzde 100 oranında randevulu sisteme geçildi. Araçlarını muayene ettirmek isteyenlerin, Karaelbistan Mahallesi çıkışında yer alan TUVTÜRK Elbistan Araç Muayene İstasyonu’na gitmeden önce mutlaka randevu alması gerekiyor. Araç sahipleri, sabah 08.30 ve akşam 17.00 saatleri arasında muayene işlemlerini yaptırabilecekler. Randevusu olmayan araç sahiplerinin muayene işlemleri ise yapılmayacak. Herhangi bir eksiği olup muayene tekrarına gelirken, sadece tespit muayenesi, egzoz emisyon muayenesi yaptırmak isteyen araç sahiplerinin de istasyona gelmeden önce randevu almaları gerekiyor. Randevu işlemi 0 850 222 88 88 telefon numarasından veya www.tuvturk.com.tr adresinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Randevu alınırken hiçbir şekilde para talep edilmiyor.