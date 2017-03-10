Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Randevusuz araç muayenesi yapılmayacak

TUVTÜRK Elbistan Araç Muayene İstasyonu’ndaki tüm işlemlerde randevulu sisteme geçildi. Randevu ise, hem telefondan, hem de internet üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor.

Bu haber kez okundu.

Randevusuz araç muayenesi yapılmayacak

TUVTÜRK Elbistan Araç Muayene İstasyonu’ndaki tüm işlemlerde randevulu sisteme geçildi. Randevu ise, hem telefondan, hem de internet üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor.

Araç muayenesinde yüzde 100 oranında randevulu sisteme geçildi. Araçlarını muayene ettirmek isteyenlerin, Karaelbistan Mahallesi çıkışında yer alan TUVTÜRK Elbistan Araç Muayene İstasyonu’na gitmeden önce mutlaka randevu alması gerekiyor. Araç sahipleri, sabah 08.30 ve akşam 17.00 saatleri arasında muayene işlemlerini yaptırabilecekler. Randevusu olmayan araç sahiplerinin muayene işlemleri ise yapılmayacak. Herhangi bir eksiği olup muayene tekrarına gelirken, sadece tespit muayenesi, egzoz emisyon muayenesi yaptırmak isteyen araç sahiplerinin de istasyona gelmeden önce randevu almaları gerekiyor. Randevu işlemi 0 850 222 88 88 telefon numarasından veya www.tuvturk.com.tr adresinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Randevu alınırken hiçbir şekilde para talep edilmiyor.

Ayrıca araç muayene tekrarına kaldığında araç sahiplerine eksiklerini giderebilmesi için verilen 1 aylık süre, trafik denetimlerinde geçerli sayılmıyor. TUVTÜRK’ün verdiği süre sadece eksiklerin giderilmesini kapsıyor. Sürücüler, söz konusu belgenin karayollarında ve trafik denetlemelerinde geçerli olmaması nedeniyle, araçlara muayenesi yokmuş gibi işlem yapılarak idari para cezası ödemekle karşı karşıya kalabiliyorlar.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58