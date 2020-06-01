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Randevusu olmayan hastalara poliklinik hizmeti verilmeyecek

Elbistan Devlet Hastanesi’nde, normalleşme süreciyle birlikte polikliniklere başvuracak hastaların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaları gerekiyor.

Randevusu olmayan hastalara poliklinik hizmeti verilmeyecek
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Hastaneye gelen tüm vatandaşlar maske takacak ve muayene saatini beklerken de sosyal mesafe kurallarına uyacak. Serviste yatan hastalar için de ziyaret yasağı uygulanmaya devam edecek.

Koronavirüs ile mücadelede normalleşme dönemine geçilmesi ile birlikte hastanelerdeki çalışma esasları yeniden düzenlendi. Salgın sürecinde pandemi hastanesi olarak görev yapan Elbistan Devlet Hastanesi’nde de poliklinikler yeniden açıldı. Poliklinikler için hasta kabulünde de randevu şartı getirildi. Poliklinikler için hasta kabulleri 182 veya www.mhrs.gov.tr üzerinden olacak ve randevusu olmayan hiçbir vatandaş hastaneye alınmayacak. Randevusuz gelen hastaların kabulü yapılmayacak. Hastane içinde oluşan kabalıkların bu şekilde önlenmesi ve en az temas için bu çalışma yapılacak.

Ayrıca, Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvuran tüm hastaların ve yakınlarının maskesiz içeriye girmelerine izin verilmeyecek. Muayene esnasında içeride sadece hasta olacak. Beklemeye sebebiyet vermemek için, muayene saatinde poliklinik önünde bulunulması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekecek. Serviste yatan hastalar için ziyaret yasağı uygulanacak.

                                                                                           


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Durmuş 10 saat önce

Güya Elbistan'da maskesiz gezenlere ceza verilecekti ! Dışarıda gezenlerin yüzde sekseni maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan da bildikleri gibi dolaşmaktalar. 65 yaş üstünü evlere hapsedince salgını bitirdik zannedenler, böyle devam ederlerse gelecekteki kayıpların büyük vebalini taşıyacaklardır. Yazıklar olsun !

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Vatandaş 10 saat önce

Bir Polikliniğe geldim başka Polikliniğe sevk etti. Ne yapayım köye git başka bir gün tekrar mı geleyim.

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Muhsin 9 saat önce

Vatandas hep maskesiz, sosyal mesefa yok.

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