Ramazanda İslam coğrafyasına yardım eli uzattılar

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara ve Hayrat Vakfı Elbistan Temsilcisi Metin Nurduhan, ‘Ramazan Her Yerde Ramazan’ sloganı ile başlattıkları yardım kampanyası hakkında bilgiler verdi.

Ramazan ayında İslam coğrafyasında yaşanan dramı bir nebze olsun azaltmak için hayırseverlerin desteği ile çaba gösterdiklerini anlatan Kara ve Nurduhan, “Ramazan ayında 40 ülkede kurduğumuz gönül sofraları ile mazlum, mağdur ve yoksul kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. Ramazanın bereketini onlara sağladığımız gıda kolileri ile paylaşmaya çalıştık. Her yıl insan ihtiyacının iki katı gıda üretilmesine rağmen 821 milyon kişi hâlâ açlıkla karşı karşıya. Dünyanın dört bir yanında devam eden savaşlar, iç çatışmalar ve yoksulluk, milyonlarca insanın açlık içinde yaşamasına neden oluyor. Bilhassa Suriye, Arakan, Yemen gibi İslam coğrafyalarında kendini hissettiren bu sorunlar, ramazan ayında daha da güç bir hal alıyor. Ramazan ayında iftar ve sahur yapacak bir şeyler bulmakta zorlanan Müslümanların bizim yapacağımız yardımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı oluyor” dediler.

Suriye’nin İdlib kentinde insanlık dramı yaşandığını kaydeden Kara ve Nurduhan, “Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilciliği olarak biz de sınır komşumuz olan Suriye’nin Azez kentini ziyaret ettik. Oradaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizle iftarlar yaptık. Orada günlük olarak 2 bin kişiye iftar verdik. Bu iftarları, yardımsever halkımızın destekleri ile gerçekleştirdik. Burseya dağı eteğinde kurulan çadır kentleri ziyaret ederek 400’e yakın yetim çocuğa bayramlık elbise ve oyuncak hediye ettik. Yapılan yardımların hangi şartlarda ve zor koşullarda insanlara ulaştığını tatbik ettik. Suriye Valimiz Hüseyin Yavuz’u ziyaret ederek birlikte neler yapabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini istişare ettik. İdlib’te bombardımandan kaçan Suriyeli aileler, Burseya Dağı eteğinde bulunan zeytin ağaçlarının altına sığınarak yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Bu çadır kentlerde yaklaşık 603 bin Suriyeli mağdur durumda. Su, elektrik ve yol gibi birçok ihtiyaçları bulunmuyor. Perişan bir haldeler. Türkiye’den gelecek yardımları bekliyorlar” ifadelerini kullandılar.















