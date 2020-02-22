Rakiplerine set bile vermeden Türkiye finaline gidiyorlar

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın da altyapısı için pilot okul olarak seçilen Elbistan Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, il birinciliğinin ardından Malatya’da düzenlenen bölge finaline, Kahramanmaraş’ı temsilen katıldı. İl şampiyonasındaki başarısını bölge finallerinde de sürdüren filenin prensesleri, rakiplerine şans tanımadı. Karşılaştığı tüm takımları, 3-0’lık skorla yenmeyi başaran filenin prensesleri, namaglûp takım unvanını alarak ilçeye döndü. Elbistan Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, bu başarı ile Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yayımladıkları tebrik mesajı ile küçük voleybolcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.