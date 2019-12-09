Rahime Kışlal’ın şiir kitabı okuyucuyla buluştu

1970 yılında Elbistan’da doğan şair, ilköğrenimini Elbistan’da, ortaöğrenimini Mardin Kız Öğretmen Lisesi’nde tamamlayan eğitimci şair Rahime Kışlal, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Kışlal, 2001 yılında İnönü Üniversitesi Adıyaman Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2012 yılında Adıyaman Üniversitesi’nden öğretim üyesi olarak emekli oldu.

Eğitimci-şair Rahime Kışlal’ın kaleme aldığı şiirlerinden oluşan “Ceyhan’ın Kıyısında Aşk” isimli şiir kitabı 80 şiirden oluşuyor.

1999 yılında arkadaşları ile Anadolu Şiir dergisini çıkaran Kışlal, aynı yıl Dede Kargın isimli inceleme kitabını yayınladı. 2000 yılında Kentler Yıkıldı İçimde ve 2006 yılında da Zeytin Dalında Aşk isimli şiir kitaplarını yayınladı.



