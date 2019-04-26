Evliya Mahellesinden Sabri ve Fidan Seyhanlı ailesinin kızı; Çiçek Köyünden Merhum Ahmet Deveci'nin Eşi , Mevlüt,Savaş,Barış,Özgür Deveci kardeşlerin annesi Merhum Yaşar,Mehmet Ali,Abdulhaluk ve Filiz Seyhanlı kardeşlerin ablası 10 torun ninesi Rahime Deveci 25.04.2019 Perşembe Günü uzun süredir İkamet ettiği Hollanda' da
Taziye için Telefonlar
0507 935 66 68 Oğlu Özgür
0535 374 71 73 Kardeşi Mehmet Ali
Rahime Deveci 67 yaşında
Rahime Deveci 67 yaşında
26 Nisan 2019 Cuma 16:05
Evliya Mahellesinden Sabri ve Fidan Seyhanlı ailesinin kızı; Çiçek Köyünden Merhum Ahmet Deveci'nin Eşi , Mevlüt,Savaş,Barış,Özgür Deveci kardeşlerin annesi Merhum Yaşar,Mehmet Ali,Abdulhaluk ve Filiz Seyhanlı kardeşlerin ablası 10 torun ninesi Rahime Deveci 25.04.2019 Perşembe Günü uzun süredir İkamet ettiği Hollanda' da
Allah rshmet eylesin