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Rahime Deveci 67 yaşında

Rahime Deveci 67 yaşında

Rahime Deveci 67 yaşında

Evliya Mahellesinden Sabri ve Fidan Seyhanlı ailesinin kızı; Çiçek Köyünden Merhum Ahmet Deveci'nin Eşi ,  Mevlüt,Savaş,Barış,Özgür Deveci kardeşlerin annesi Merhum Yaşar,Mehmet Ali,Abdulhaluk ve Filiz Seyhanlı kardeşlerin ablası 10 torun ninesi Rahime Deveci 25.04.2019 Perşembe Günü uzun süredir İkamet ettiği Hollanda' da vefat etmiştir. Naaşı 27.04.2019 Cumartesi günü Evliya Mahallesi aile mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesi Taşoluk mevki yolu üzeri oğlu Özgür Deveci'nin hanesinde okunacaktır.
Taziye için Telefonlar
0507 935 66 68 Oğlu Özgür
0535 374 71 73 Kardeşi Mehmet Ali

 

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Sait anteplioglu 4 hafta önce

Allah rshmet eylesin

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