Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 13.44'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,6 Kandilli Rasathanesi ise 4,9 olarak açıkladı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, çevre illerden ve Elbistan’dan da hissedildi.