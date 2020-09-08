Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, çevre illerden ve Elbistan’dan da hissedildi.
Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem, Elbistan’da da hissedildi.
08 Eylül 2020 Salı 14:09
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 13.44'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,6 Kandilli Rasathanesi ise 4,9 olarak açıkladı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
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