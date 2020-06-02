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PTT Saraykent şubesi yeniden hizmete açıldı

Pandemi nedeniyle geçici olarak faaliyeti durdurulan PTT Saraykent şubesi, bugünden itibaren yeniden hizmete başladı.

PTT Saraykent şubesi yeniden hizmete açıldı
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Elbistan’daki PTT şubeleri, Kovid-19 salgını kapsamında merkez şube haricinde geçici olarak hizmete kapatılmıştı. Vatandaşların işlemlerini yaptırmak için Pınarbaşı Caddesi’ndeki merkez şubeye başvurmaları, yoğunluk oluşmasına neden olmuştu. Rutin işlemlerin yanı sıra pandemi sürecindeki sosyal yardımlarını almak isteyen vatandaşlar, PTT önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Koronavirüs salgınında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme döneminin adımlarının atılmaya başlanması ile birlikte PTT’de işlem yaptırmak isteyen vatandaşları rahatlatacak adım atıldı. Elbistan’ın nüfus yoğunluğu en fazla mahallelerinden biri olan Yunus Emre Mahallesi’ndeki PTT şubesi, bugün itibariyle yeniden hizmete başladı. PTT Saraykent şubesinin açılması ile birlikte hem merkez şubenin yükü azalacak hem de Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahalleleri başta olmak üzere yakın çevrelerden insanların şehir merkezine gelmelerinin de önüne geçilecek.

Bugün itibariyle yeniden açılan PTT Saraykent şubesine vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alınacak. Maskesiz olan vatandaşların şubeye girişine ve işlem yaptırmasına izin verilmeyecek.

 


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