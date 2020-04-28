PTT önündeki kuyruk azalmıyor

İşlemlerini yaptırmak için oluşan metrelerce kuyrukta uzun süre bekleyen vatandaşlar, yetkililerden kapatılan şubelerin yeniden açılmasını ya da personel takviyesi yapılmasını istedi.

Elbistan’da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşların en yoğun olarak bulundukları yerlerin başında banka şubeleri ve PTT merkezi geldi. Haftanın ilk günü, ilçe merkezindeki banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğun uzayıp gittiği noktalardan bir diğer adresi olan PTT şubesinin önünde de benzer görüntüler yaşandı. Mesainin ikinci gününde kuyrukta bekleyen vatandaşların sayısı biraz azalsa da yoğunluk hiç bitmedi. İşlemlerini biran önce yaptırıp evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, mesainin başlamasına kısa bir süre kala Pınarbaşı Caddesi üzerindeki PTT şubesinin önüne geldi. Vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçtiği gözlenirken, şube içerisine de belli sayıda kişi alındı.

Vatandaşlar ise, daha önceden Yunus Emre Mahallesi ve sanayi sitesi başta olmak üzere şehrin farklı yerinde hizmet veren PTT şubelerinin kapatılmasının, koronavirüs tedbirlerinin eklenmesi sonucunda bu yoğunluğun yaşandığını dile getirdiler.

İşlem yaptırmak için bazen saatlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını anlatan vatandaşlar, yetkililerden bu duruma acilen çözüm bulmalarını istediler.

Vatandaşlar, “PTT, Elbistan’da şuanda sadece bu şubeden hizmet veriyor. Yunus Emre Mahallesi, sanayi sitesi gibi yerlerdeki şubeler kapatıldı. Bu şubelerin personel eksikliği nedeniyle kapandığı söyleniyor. Bu şubeler kapatılmasaydı insanların bir bölümü en azından oralara yönlendirilirdi. Bir tek merkez şube kalınca burada da yoğunluk oluşuyor. Koronavirüs salgını öncesinde de bu yoğunluğun benzeri durumlarla karşılaşıyorduk. Şimdi de koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandığı için içeriye belli sayıda kişi alınıyor. Bazen saatlerce beklediğimiz oluyor. En azından buradaki personel sayısına takviye yapılabilirse insanların sırada bekleme süresi de azalır. Hem de hizmet kalitesi artmış olur. Bu konuda yetkililerden biran önce çözüm bekliyoruz” diye konuştular.



