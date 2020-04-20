PTT, Elbistan’da maske dağıtımına başladı

Vatandaşların e-Devlet ve e-Pttavm üzerinden talep etmesi üzerine gönderilen, içerisinde 5 adet cerrahi maske bulunan paketler, PTT görevlilerince adreslere teslim edilmeye başladı.
Kürsel bir salgın haline dönüşen koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını azaltmak ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi ya da e-Pttavm üzerinden talepte bulunmuştu. İlk olarak koronavirüsün yoğun olduğu bölgelerden başlayan ücretsiz tıbbi maske dağıtımı, Elbistan’da da başladı. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler, bölge bölge adreslere kişi başı 5 adet olmak üzere dağıtılıyor.