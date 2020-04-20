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PTT, Elbistan’da maske dağıtımına başladı

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinesinde PTT Kargo tarafından gerçekleşen ücretsiz maske dağıtımı Elbistan’da da başladı.

PTT, Elbistan’da maske dağıtımına başladı
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Vatandaşların e-Devlet ve e-Pttavm üzerinden talep etmesi üzerine gönderilen, içerisinde 5 adet cerrahi maske bulunan paketler, PTT görevlilerince adreslere teslim edilmeye başladı.

Kürsel bir salgın haline dönüşen koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını azaltmak ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi ya da e-Pttavm üzerinden talepte bulunmuştu. İlk olarak koronavirüsün yoğun olduğu bölgelerden başlayan ücretsiz tıbbi maske dağıtımı, Elbistan’da da başladı. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler, bölge bölge adreslere kişi başı  5 adet olmak üzere dağıtılıyor.

 

Eczanelerden kodla maske temin edilebiliyor

 

Eczanelerden dağıtılacak ücretsiz maskeler için vatandaşlara sms kodları gelmeye başladı. Eczanelerden alınabilen ücretsiz maskeler için başvurular e-Devlet sisteminden yapılabiliyor. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak. 10 gün için kişi başı beş maske veriliyor.




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PTTElbistan’da Maske Dağıtımına Başladı
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