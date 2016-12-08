PTT çalışanlarından örnek duyarlılık

PTT Elbistan Merkez Müdürlüğü çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısına gönülden destek vererek, birikimleri olan tüm dövizlerini bozdurdular.

Dolar üzerinden yapılan spekülasyonlara dikkat çeken ve bu adımlarla Türkiye’nin ekonomisine darbe vurulmaya çalışıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara çağrıda bulunarak, ellerindeki dövizleri bozdurup, TL’ye ve altına yatırım yapmalarını istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine birçok esnaf çeşitli kampanyalar yaparak, dövizini bozduran vatandaşlara hediyeler vaat ederken, Elbistan PTT Merkez Müdürlüğü’nde görev yapan 12 kişi, 28 bin 500 Euro’larını bozdurarak, kampanyaya destek verdiler.

PTT Elbistan Merkez Müdürü Nevzat Polat ile birlikte çalışanlar Mazhar Koyuncu, Bekir Pazar, Fatih Selen, Hüseyin Orlu, Halis Çorbacı, Mesut Kılınç, Hakan Yüce ve Fatih Kırbıyık, yatırım amaçlı olarak biriktirdikleri tüm dövizlerini bozdurdular.

PTT Elbistan Merkez Müdürlüğü çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek, ülke ekonomisi üzerinde oynanan oyunların, vatandaşların birlik ve beraberliği ile bertaraf edileceğini söylediler.

PTT çalışanları, “Cumhurbaşkanımızın yanında olmak amacıyla elimizdeki, cebimizdeki dövizleri bozdurarak ve Türk Liramıza sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız her platformda milli olmaktan bahsediyor. Bozdurulan döviz miktarı çok önemli değil, önemli olan burada karınca misali yolumuzu, safımızı belli etmek ve ülkemize sahip çıkmaktır. 15 Temmuz'da ülkesine sahip çıkan bu millet, şimdi de ekonomisine sahip çıkıyor. Elbistan PTT çalışanları olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Ülkemizin geleceği adına atılacak tüm adımlarda bizlerde varız” diyerek, kampanyaya destek oldular.



