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PRS Belgelendirme’den “MYK Belgesi” alma fırsatı

​​​​​​​PRS Belgelendirme Elbistan Şubesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında endüstriyel boru montajcısı makine bakımcı seviye 4 ve elektrikçi meslekleri ilgilenen kişilere ulusal ve uluslararası geçerli Mesleki Yeterlilik Belgesi alma fırsatı sunuyor.

PRS Belgelendirme’den “MYK Belgesi” alma fırsatı
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PRS Belgelendirme Elbistan Talep Toplama Merkezi yetkilisi Aligül Zencirkıran ve Tugay Güneş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “5544 sayılı kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunludur.

PRS Belgelendirme, çelik kaynakçısı, endüstriyel boru montajcısı ve makine bakımcı mesleklerinin sınav ve belgelendirme faaliyetini adaylardan ücret talep etmeden gerçekleştirecektir. PRS Belgelendirme Elbistan Talep Toplama Merkezi Sanayi Sitesi 4. Blokta hizmet vermektedir, başvuruda bulunacak adayların sınavları Sanayi Sitesi 4.Blokta gerçekleştirilecektir. Sınava girmek isteyen adaylar detaylı bilgi için 0554 168 17 23 - 0552 422 94 14 numaralı hatlardan tarafımıza ulaşabileceklerdir” şeklinde konuştular.

Zencirkıran ve Güneş, “Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu kılınan meslek dallarından birinden belge almamış ve teşvikten yararlanmamış adaylardan herhangi bir ücret talep etmeden yüzde 100 devlet teşviki ile sınav ve belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmektedir. Çelik kaynakçısı, endüstriyel boru montajcısı ve makine bakımcı mesleklerinde faaliyet gösteren çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları için ücret talep edilmeden sınav yapılacak, başarılı olan çalışanların sınav ve belgelendirme ücretleri İşsizlik Fonundan karşılanacaktır” dediler.

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PRS Belgelendirmeden MYK Belgesi Alma Fırsatı