PRS Belge’den ücretsiz sınav müjdesi

Çelik kaynakçısı, endüstriyel boru montajcısı ve makina bakım mesleklerinde çalışanların MYK mesleki yeterlilik belgesi almaları için ücretsiz sınav yapılacak.

PRS Belgelendirme firma yetkilisi Tugay Güneş ve Aligül Zencirkıran konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “5544 sayılı kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale geldi. PRS belge firması, çelik kaynakçısı ve endüstriyel boru montajcısı ve makine bakım mesleklerinde daha önce MYK belgesi almamış olanlara ücretsiz sınav yapacak. Sınav, Elbistan'da Orhangazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 4. Blok No: 4 adresinde yapılacaktır. Sınava girmek isteyenler, detaylı bilgilere 0552 422 94 14 ve 0554 168 17 23 numaralı hatlardan ulaşabilecekler” diye konuştular.