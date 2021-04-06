PRS Belge’den ücretsiz MYK Belgesi

Çelik kaynakçısı, endüstriyel boru montajcısı, elektrikçi ve makina bakım mesleklerinde çalışanların MYK mesleki yeterlilik belgesi almaları için sosyal sorumluluk projesi kapsamındayüzde 100 devlet teşvkli ücretsiz sınav yapılacak.

Malatya Caddesi İstoç üzeri 4. katta bulunan ofislerinde başvuruları aldıklarını belirten PRS Belgelendirme firma yetkilileri Tugay Güneş ve Aligül Zencirkıran konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “5544 sayılı kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale geldi. PRS belge firması, çelik kaynakçısı ve endüstriyel boru montajcısı, elektrikçi ve makine bakım mesleklerinde daha önce MYK belgesi almamış olanlara sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz sınav yapacak. Sınav, Elbistan'da Orhangazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 4. Blok No: 4 adresinde yapılacaktır. Sınava girmek isteyenler, detaylı bilgilere 0552 422 94 14 ve 0554 168 17 23 numaralı hatlardan ulaşabilecekler” diye konuştular.