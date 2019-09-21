banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Proma AVM’den aşure ikramı

Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Proma AVM, Muharrem ayı nedeniyle müşterilerine aşure ikramında bulundu.

Proma AVM’den aşure ikramı
banner143

18. Geleneksel Aşure Günü’nü kutlayan Proma AVM merkez şubesinde 5 bin kişilik aşure dağıtımı yapıldı.

Proma Merkez Şube Mağaza Sorumlusu Erol Gültekin, her yıl geleneksel olarak aşure programı düzenlediklerini belirterek şunları söyledi: 

“Muharrem ayının önemi ve aşure ayı olması nedeniyle Proma AVM olarak geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure programımızda merkez şubemizde vatandaşlarımıza 5 bin kişilik aşure ikramında bulunuyoruz. Aşure, birliktir, beraberliktir, yardımlaşmaktır. Muharrem ayı ve aşure bizim hem inancımız hem de geleneğimiz için çok önemli. Aşure gününe katılan tüm halkımıza teşekkür ederim”

İkram edilen aşureden yiyen vatandaşlar, mübarek günleri kendilerine hatırlatıp aşure ikramda bulunan Proma Alışveriş Merkezi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiler.






Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116