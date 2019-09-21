Proma AVM’den aşure ikramı

18. Geleneksel Aşure Günü’nü kutlayan Proma AVM merkez şubesinde 5 bin kişilik aşure dağıtımı yapıldı.

Proma Merkez Şube Mağaza Sorumlusu Erol Gültekin, her yıl geleneksel olarak aşure programı düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

“Muharrem ayının önemi ve aşure ayı olması nedeniyle Proma AVM olarak geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure programımızda merkez şubemizde vatandaşlarımıza 5 bin kişilik aşure ikramında bulunuyoruz. Aşure, birliktir, beraberliktir, yardımlaşmaktır. Muharrem ayı ve aşure bizim hem inancımız hem de geleneğimiz için çok önemli. Aşure gününe katılan tüm halkımıza teşekkür ederim”

İkram edilen aşureden yiyen vatandaşlar, mübarek günleri kendilerine hatırlatıp aşure ikramda bulunan Proma Alışveriş Merkezi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiler.











