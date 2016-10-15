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Proma AVM’den aşure ikramı

Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Proma AVM, Muharrem ayı nedeniyle müşterilerine aşure ikramında bulundu.

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Proma AVM’den aşure ikramı

Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Proma AVM, Muharrem ayı nedeniyle müşterilerine aşure ikramında bulundu.

15. Geleneksel Aşure Günü’nü kutlayan Proma AVM, Proma Merkez, Çarşı ve Şahintepesi şubelerinde 5 bin kişilik aşure dağıtımı yaptı.

Proma Merkez Şube Mağaza Sorumlusu Erol Gültekin, her yıl geleneksel olarak Aşure programı düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

 “Muharrem ayının önemi ve aşure ayı olması nedeniyle Proma AVM olarak geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure programımızda Merkez Şubemiz, Çarşı Şubemiz ve Şahintepesi Şubemizde vatandaşlarımıza 5 bin kişilik aşure ikramında bulunduk.”

İkram edilen aşureden yiyen vatandaşlar, mübarek günleri kendilerine hatırlatıp aşure ikramda bulunan Proma AVM yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

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