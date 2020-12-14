Projektörle tavşan avına 10 bin TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçe genelindeki yasa dışı avcılıkla mücadelesini sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, fahri av müfettişleri ile birlikte yaptıkları denetimlerde 4 şahsın, projektörle yasa dışı olarak tavşan avladığını tespit etti. Söz konusu şahısların kaçak avda kullandıkları tüfek ve projektöre el konuldu. Şahıslara, 4915 saylı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 10 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin denetimlerinin koruma ve kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre süreceği bildirildi.