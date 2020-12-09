Profesör unvanını alan Söğütlü’nün yeni görev yeri belli oldu

Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, 1969 yılında Elbistan’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olan Dr. Söğütlü, 2000 yılında Ankara’da ihtisasını tamamladı. 2007 yılında Malatya İnönü Üniversitesi’nde doçent olan Dr. Söğütlü, 2008 yılından beri ağırlıklı olarak Malatya’da olmak üzere, çeşitli illerde özel hastanelerde görev yaptı. Söğütlü, profesör unvanını aldıktan sonra Malatya Turgut Özal Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Vekilliği görevlerini üstlendi.

Meslek hayatı boyunca birçok başarılı ameliyata imza atan Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, gerek hasta-hekim ilişkileri anlamında, gerekse de hemşerilik anlamında her zaman hemşerileriyle iyi diyaloglar kurduğunu belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Elbistanlı hemşerilerimin hizmetindeyim” dedi.