banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Profesör unvanını alan Söğütlü’nün yeni görev yeri belli oldu

Elbistan halkının yakından tanıdığı başarılı genel cerrah Gökhan Söğütlü, profesör unvanını alarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Vekilliği görevine atandı.

Profesör unvanını alan Söğütlü’nün yeni görev yeri belli oldu
banner17
banner43

Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, 1969 yılında Elbistan’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olan Dr. Söğütlü, 2000 yılında Ankara’da ihtisasını tamamladı. 2007 yılında Malatya İnönü Üniversitesi’nde doçent olan Dr. Söğütlü, 2008 yılından beri ağırlıklı olarak Malatya’da olmak üzere, çeşitli illerde özel hastanelerde görev yaptı. Söğütlü, profesör unvanını aldıktan sonra Malatya Turgut Özal Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Vekilliği görevlerini üstlendi.

Meslek hayatı boyunca birçok başarılı ameliyata imza atan Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, gerek hasta-hekim ilişkileri anlamında, gerekse de hemşerilik anlamında her zaman hemşerileriyle iyi diyaloglar kurduğunu belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Elbistanlı hemşerilerimin hizmetindeyim” dedi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Profesör Unvanını Alan Söğütlü’nün Yeni Görev Yeri Belli Oldu