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Prof. Dr. Tüysüz, Kahramanmaraş’ı da sayıp tehlikeye dikkat çekti

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 18 kentin fay hattı üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Hatay-Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Tüysüz, Kahramanmaraş’ı da sayıp tehlikeye dikkat çekti
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında değerlendirmelerde bulunan İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin tamamının deprem riski altında olduğuna dikkat çekti.

Tüysüz, "Öncelikli olan yer tabii ki; Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye'nin can damarının İstanbul'da atması nedeniyle. Bunun dışında Bingöl Yedisu kırılmaya çok yatkın. Yine Palu (Elazığ) civarı, Hatay-Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir" öngörüsünde bulundu.

Türkiye'de 550 tane bilinen diri fay hattı olduğunu belirten Tüysüz, "Türkiye'nin 18 ili ise aktif fay hattının üzerinde. Bu kentlerimiz; Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya.

Depreme hazırlıktan başka bir şey yapamayız. Bir afet kültürünün geliştirilmesi deprem, sel, çığ, kuraklık gibi tüm afetleri kapsayacak biçimde önlemlerin alınması gerekiyor. İkincisi de deprem açısından bakacak olursak yönetmeliğe uygun olmayan yapılaşmanın mutlaka önüne geçmeliyiz; başka yol yok” şeklinde konuştu.


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