Prof. Dr. Pampal: “Kırılmaların Kahramanmaraş’a doğru gideceği anlaşılıyor”

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kahramanmaraş için deprem tehlikesinin devam ettiğini belirterek, “Şimdi güneye doğru yani Adıyaman, Kahramanmaraş yönüne doğru kırılmanın süreceği anlaşılıyor” açıklamasında bulundu.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, Elazığ’daki sarsıntının ardından gözlerin çevrildiği Kahramanmaraş’ı akıllara getirildi. Doğu Anadolu Fayı'nda devam eden hareketlilik sonrası gözler, fayın Elazığ’dan sonraki devamı niteliğindeki Kahramanmaraş ve Hatay’a çevrilmişti. Bölgedeki uzmanlara göre Doğu Anadolu Fay’ının Kahramanmaraş bölümünde 500 yıldır birikmiş enerji olduğu dile getiriliyor. Malatya’da Cuma akşamı yaşanan depremle ilgili değerlendirme yapan uzmanlar da Kahramanmaraş’a dikkati çekti.

Televizyon kanallarının canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süleyman Pampal, deprem ve sonrasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Sivrice ve Pütürge arasındaki yer kabuğunun kırıldığına işaret ederek, “Bölge halkına geçmiş olsun diyorum. Sivrice Elazığ’daki depremden sonra hem saha gözlemleri hem de artçı şoklardan gördüğümüz kadarıyla Sivrice ile Pütürge arasındaki yer kabuğunda bir rahatlama olduğu yani yer kabuğunun kırıldığı burayı etkilediği artçı depremlerden anlıyoruz. Bu depremin şöyle bir özelliği var. Pütürge ile Sivrice arasında bir kırılma yaşandığı için burada uzun süreli bir deprem beklenmez. Arada kalan depremler artçı olarak kabul edilebilir. Bu deprem sanıyorum bölge halkı tarafından şiddetle hissedilmiştir. Türkiye’de yorgun binalarda bazı hasarlar meydana gelebiliyor. İzlenmesi gereken bir yer olarak ifade etmek istiyorum.



5 büyüklüğündeki deprem, batıya doğru bir deprem olduğu için biraz izlenmesi gereken bir deprem gözüyle bakıyorum. Bu konuda açıklama yapacak resmi uzmanlardır. AFAD yetkililerinin açıklaması yapması gerekiyor. Benim evlerinize girin demem, ifade karışıklığına yol açar. Ben her zaman şunu tavsiye ederim 4’ü geçen depremlerin sonrasında insanların biraz dışarıda kalmasında fayda görürüm. Teknik olarak rahatlayan bölge Pütürge ile Sivrice arasında burada uzun bir süre deprem olmaz. Aynı fay üzerinde ya da Pütürge’den Malatya tarafına doğru depremlerin devam etmesi teorik olarak beklenir. Ama bunu periyodik olarak yeniden deprem olup oluşturmayacağı ile ilgili bir şey demek mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, kırılmaların Kahramanmaraş yönünde doğru süreceği tahminini yürüterek, “Yıkıcı bir deprem yaşamadık ama buralar tekin değil. Bir daha deprem olmayacağı anlamına gelmiyor. Kuzey kısım kırıldı. Sivrice Pütürge arasında birkaç ay önce depremi yaşadık. Şimdi güneye doğru yani Adıyaman, Kahramanmaraş yönüne doğru kırılmanın süreceği anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.







