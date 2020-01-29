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Prof. Dr. Görür: “Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı”

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda Kahramanmaraş ve Bingöl Karlıova'ya doğru deprem tehdidinin arttığını söyledi.

Prof. Dr. Görür: “Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı”
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Prof. Dr. Naci Görür, “Doğu Anadolu fayından uyuyup ses çıkmayınca biz de konuşmalarımızda Doğu Anadolu fayına dikkat diyorduk. Bu fayın uyanmasından korkuyorduk. Peki, uyanınca ne olacak. Endişemiz ya Kuzey Anadolu Fayı gibi davranmaya başlarsa diye” şeklinde konuştu.

Görür, şunları söyledi:

“Burada kırılan faydaki kırığın stresi Maraş Türkoğlu'na gidebilir. Oradan Hatay'a doğru gidebilir. Biz daha önce bu bölge için bir deprem alarmı verdik zaten. Sürpriz değildi. Sivrice'de deprem olunca stres hem kuzeye hem güneye ilerleyebilir. Bunun en bariz örneği Adapazarı depremi. Gölcük'te deprem oldu stresi iki yere gitti. Biri Düzce'ye diğeri İstanbul'a. Düzce bir ay sonra kırıldı, İstanbul kırılmayı bekliyor. Sivrice kırıldı ama Maraş'a doğru tehdit arttı. Karlıova'ya doğru tehdit arttı. Önlem alınsaydı o köyler bugün bu durumda olmazdı. Ama biz sürekli afete talibiz. Hele olsun gereğini yaparız. Bu bilimsel çağdaş bir yaklaşım değil. Şimdi Malatya- Ovacık hattı da çok önemli. Orada da stres var. Burada bir deprem oldu. Geçmiş olsun ama bu fay da Kuzey Anadolu Fayı gibi davranabilir."


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