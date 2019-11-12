Prof. Dr. Çelik: “Toplumu kurtaracak olan ailedir”

Elbistan Müftlüğü’nün Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlediği ‘Peygamberimiz ve Aile’ konferansı, Alyans Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmacı olarak Adıyaman Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik’in katıldığı organize, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra bir selamlama konuşması yapan Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılıç, Mevlid-i Nebi Haftası’nın bu yılki temasının 'Hazreti Peygamber ve Aile' olarak belirlendiğini söyledi. Müftü Kılınç, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve ailenin önemini vurgulamak için de çeşitli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Müftü Kılınç, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara da teşekkür etti. Müftü Kılınç’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın haftayla ilgili olarak hazırladığı sinevizyon izlendi.

Programın konuşmacısı Adıyaman Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik ise, Kur’an-ı Kerim’deki ayetler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) aile hayatından örnekler vererek ailenin önemine dikkati çekti.

Prof. Dr. Çelik, “Aile dediğimiz zaman genelde eşler anlaşılıyor. Maalesef, bugün artık toplumumuzda aile yuvası çok büyük yara almış vaziyette. Bu yararının içerisinde kişi olarak bizim sorumluluklarımız olduğu gibi ailelerin ve maalesef devlet yetkililerinin de bu anlamda sorumlulukları var. Aile kurtulmadan toplumun kurtulması mümkün değil. Toplumu kurtaracak olan ailedir. Aile olmadan geleceğe adım atmak mümkün değildir. Ailelerin temeli, sağlam atılmalı. Kadınlar ve erkekler için aile temeli kurulurken İslam’ın belirlediği şartlar göz önünde bulundurulmalı. Maalesef şuandaki davalara baktığımız zaman boşanma davaları almış başını gidiyor. Gelin arabasının önüne evleniyoruz, arkasına da boşanıyoruz yazacak noktaya gelinmiş. Aileler, temel sağlam olmadığı için yıkılıyor. Annelerimiz ve babalarımız, kızlarını ve oğullarını öncelikle iyi bir anne ve baba adayı olarak yetiştirmeli. Çeyiz sandığının içerisinde iğneden ipliğine kadar her şeyi koyuyoruz ama edebini, ahlakını, iyi bir anne olma vasfını koymadan onu gelin olarak gönderdiğimiz için bir ay sonra boşanmalar oluyor. Erkekler için de ‘evleneceğin kişi Allah’ın sana bir emanetidir’ demeliyiz. Bize eş olan kadının sahibi Allah. Sen emanetçisin. Sen ona muamele ederken bunu gözetmelisin ve sahip çıkmalısın” dedi.

Eşler arasındaki iletişimin ve saygının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, konuşmasını şu tavsiyelerle tamamladı:

“Erkekler evde baştır; bayanlar ise boyundur. Başı istediği tarafa çevirir. Her ailede kavga, geçimsizlik olabilir. 2 ilkeyi uygularsanız ondan sonra kavga da huzursuzluk da bitecektir. Birincisi; kadının yaratılış fıtratını olduğu gibi kabul ederseniz ondan fayda görürsünüz. Kadın, erkek gibi yaratılmamıştır. Farklı yaratılmıştır. Kendimiz gibi düşünüp kendimiz gibi değerlendirmeyeceğiz. İkincisi ise; eşimizin ve çocuklarımızın, bizim için bir imtihan olduğunu anladığımız anda olaylar çözülecektir. Evlilik işi fedakarlık işidir. Sen haklısın-ben haklıyım davasına gelirse yürümez. Hak peşinde koşarsak soluğu ya adliye de ya da mahkemede alırız. Fedakar olacağız. Evliliği zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalıyız.”

Programın sonunda Adıyaman Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik’e, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.