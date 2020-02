Prof. Dr. Bingöl’den Kahramanmaraş için korkutan uyarı

Bingöl, Kahramanmaraş'ın depreme gebe olduğunu söyleyerek 7 büyüklüğünde bir deprem ihtimaline dikkati çekti.

Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Kahramanmaraş’ta yaşanması muhtemel depremin zamanının bilinemeyeceğini belirterek, "Elazığ 6.8'lik depremden sonra Sivrice ve Doğanyol arasındaki bölge rahatladı. Orada artık yeni bir deprem beklemiyoruz ama oranın daha doğusuna doğru olan kısımlar Kahramanmaraş'a doğru olan kısımlar yine depreme gebe ve 6.8, 7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı her an var yani her an deyince kısa sürede bugün yarın anlamında söylemiyorum. Ama orası depremin olabileceği yerlerden birisi. Ama 10 yıl sonra olur ama 15 yıl sonra olur onu bilemiyoruz, depremin zamanını hiçbir zaman bilemiyoruz. O bölge dikkat edilmesi gereken bölgelerden birisi" şeklinde konuştu.