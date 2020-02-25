Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Kahramanmaraş’ta yaşanması muhtemel depremin zamanının bilinemeyeceğini belirterek, "Elazığ 6.8'lik depremden sonra Sivrice ve Doğanyol arasındaki bölge rahatladı. Orada artık yeni bir deprem beklemiyoruz ama oranın daha doğusuna doğru olan kısımlar Kahramanmaraş'a doğru olan kısımlar yine depreme gebe ve 6.8, 7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı her an var yani her an deyince kısa sürede bugün yarın anlamında söylemiyorum. Ama orası depremin olabileceği yerlerden birisi. Ama 10 yıl sonra olur ama 15 yıl sonra olur onu bilemiyoruz, depremin zamanını hiçbir zaman bilemiyoruz. O bölge dikkat edilmesi gereken bölgelerden birisi" şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Bingöl’den Kahramanmaraş için korkutan uyarı
Elazığ ve Malatya’yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremi 2 ay öncesinden tahmin eden Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Kahramanmaraş için bir uyarı daha yaptı.
25 Şubat 2020 Salı 17:01
Bingöl, Kahramanmaraş'ın depreme gebe olduğunu söyleyerek 7 büyüklüğünde bir deprem ihtimaline dikkati çekti.
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