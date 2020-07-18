Prof. Dr. Abbas Ketizmen, Gazi Üniversitesi’ne rektör adayı oldu

Bilim-sanat ve teknoloji alanında yapmış olduğu dünya çapında nitelikli ve ün kazandıran çalışmalarıyla tanınan Elbistanlı Prof. Dr. Abbas Ketizmen, Gazi Üniversitesi’ne rektör adayı olduğunu açıkladı. Adaylık başvurusu kabul edilen Prof. Dr. Ketizmen, 25 yıllık akademik hayatında, bilim ve sanat alanındaki başarılarıyla ismini duyurmuştur. Buluşları, incelemeli patenti, teknopark ar-ge projeleri, disiplinler arası akademik çalışmaları ve özellikle Elbistan’ın tanıtımı için hazırladığı proje ve eserleriyle bölge ve ülkemizin tanınan sanat ve bilim insanıdır. Cengiz Aytmatov Sanat Albümü’nde ülkemizden üç eseriyle yer alan tek sanatçıdır. Uluslararası müzelerde sergilenen eserleriyle sanat dünyasında yerini almıştır. Bazı eserleri, ülkemiz adına devlet başkanı ve büyükelçilere sunulmuştur.

Dünyaca ünlü sanat eserleri ve tarihi belgelerde resmi incelemelerde bulunmuş, grafoloji, kriminoloji ve kriminalistik alanındaki akademik başarılarıyla isim yapmıştır. Adli belge inceleme ve sahtecilik alanlarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde ders veren tek akademisyen olup, fen bilimleri, endüstriyel teknoloji alanındaki doktorası ve Avusturya Patent kurulunca dünyada sahtecilik alanında en yüksek araştırma raporlu incelemeli patentli buluşu ile bilimsel çalışmalarıyla öncülük yapmaktadır.