banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Prof. Dr. Abbas Ketizmen, Gazi Üniversitesi’ne rektör adayı oldu

Elbistanlı Prof. Dr. Abbas Ketizmen, uzun süredir görev yaptığı Gazi Üniversitesi’ne rektör adayı oldu.

Prof. Dr. Abbas Ketizmen, Gazi Üniversitesi’ne rektör adayı oldu
banner17
banner43

Bilim-sanat ve teknoloji alanında yapmış olduğu dünya çapında nitelikli ve ün kazandıran çalışmalarıyla tanınan Elbistanlı Prof. Dr. Abbas Ketizmen, Gazi Üniversitesi’ne rektör adayı olduğunu açıkladı. Adaylık başvurusu kabul edilen Prof. Dr. Ketizmen, 25 yıllık akademik hayatında, bilim ve sanat alanındaki başarılarıyla ismini duyurmuştur. Buluşları, incelemeli patenti, teknopark ar-ge projeleri, disiplinler arası akademik çalışmaları ve özellikle Elbistan’ın tanıtımı için hazırladığı proje ve eserleriyle bölge ve ülkemizin tanınan sanat ve bilim insanıdır. Cengiz Aytmatov Sanat Albümü’nde ülkemizden üç eseriyle yer alan tek sanatçıdır. Uluslararası müzelerde sergilenen eserleriyle sanat dünyasında yerini almıştır. Bazı eserleri, ülkemiz adına devlet başkanı ve büyükelçilere sunulmuştur.

Dünyaca ünlü sanat eserleri ve tarihi belgelerde resmi incelemelerde bulunmuş, grafoloji, kriminoloji ve kriminalistik alanındaki akademik başarılarıyla isim yapmıştır. Adli belge inceleme ve sahtecilik alanlarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde ders veren tek akademisyen olup, fen bilimleri, endüstriyel teknoloji alanındaki doktorası ve Avusturya Patent kurulunca dünyada sahtecilik alanında en yüksek araştırma raporlu incelemeli patentli buluşu ile bilimsel çalışmalarıyla öncülük yapmaktadır.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Abbas KetizmenGazi Üniversitesi’ne Rektör Adayı Oldu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sedat3 3 hafta önce

Atanma Şansı sıfır. ama içinde uhde kalmasın.

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTOR VE BİSR V 3 hafta önce

hayırlı olsun başarılar diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (7)
Avatar
Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

Hayırlısıyla Nasip olur İnşaAllah!Bizde kendimiz olmuş gibi Gurur duyarız!

Cevapla
Beğenmedim! (7)