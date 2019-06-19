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Poyrazlar, 327 yıl sonra buluştu

Aynı boydan geldikleri bilinen ve ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan Poyrazlar ailelerinin mensupları 327 yıl sonra bir araya geldi.

Poyrazlar, 327 yıl sonra buluştu

İnşaat mühendisi Poyraz Poyrazoğlu’nun sosyal medyada oluşturduğu grupta tanışmaya başlayan kabile fertleri, Prof. Dr. Mustafa Poyraz’ın ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi. Buluşmayla ilgili olarak değerlendirme yapan inşaat mühendisi Poyraz Poyrazoğlu, şunları söyledi:

“Gaziantep, Malatya, Elbistan, Sivas, Erzurum, Kayseri, Balıkesir, Manisa, Van, Eskişehir, Nevşehir, Ordu, Yozgat, Tokat, Balıkesir gibi yerlerde yaşayan ve değişik soy isimler taşıyan kabile fertleri bir araya gelerek tarihi bir buluşmaya imza attık. Elbistan’dan benimle beraber Recep Boyraz, Harun Pıçak ile Osman Pıçak temsilci olarak katıldı. Buluşmaların bölgelerde geleneksel olarak düzenlenmesi kararını aldık.”


Yerel Manşetler
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