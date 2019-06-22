Poyraz Doğalgaz Mühendislik’ten doğalgaz hizmeti

İşletme sahibi Çağrı Poyraz, anahtar teslimi 5.750 TL’den başlayan kampanyalarla birinci sınıf işçilik, tecrübeli ve güler yüzlü ekipleri ile hizmet verdiklerini söyledi.

Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı Metro Turizm karşısında hizmet verdiklerini söyleyen işletme sahibi Çağrı Poyraz, “Firmamız sokağınızdaki doğalgazı; evlere, iş yerlerine, kullanılabilir bir aşamaya getirerek sunmaktadır. Uygulama; projeye uygun şekilde ve kaliteli malzemelerle birlikte, teknik donanımlı ve sertifikalı ustalarımız tarafından nihai tüketiciye anahtar teslimi yapıyoruz. Anahtar teslimi 5.750 TL’den başlayan kampanyamızla birinci sınıf işçilik ve tecrübeli ekibimizle hizmet veriyoruz. Kampanyamıza petek temizliği ve ocak dönüşü işlemi dahildir. Yaptığımız işlerde 10 yıllık işçilik garantisi veriyoruz. Ayrıca ücretsiz keşif hizmeti ve istenildiği takdirde bilgilendirme toplantıları ile vatandaşlarımıza doğalgaz kullanımı konusunda detaylı bilgiler veriyoruz.

Doğalgaz olarak 6 yıllık deneyimimiz ve tecrübeli usta ve mühendislerimizle birlikte hiçbir zaman kaliteden ve müşteri memnuniyetinden taviz vermedik. Bir işe başlamakla beraber işi sorunsuz bir şekilde teslim etmek her zaman öncelikli hedefimiz oldu. Doğalgaz tesisat çekim işlemi sırasında kırılan ve dökülen yerlerin tamiratını yapıyoruz. Elbistanlı hemşerilerimiz doğalgaz ile ilgili merak ettikleri her türlü konu hakkında firmamızı ziyaret ederek bizden öğrenebilirler”



