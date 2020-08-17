Pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gariplik Caddesi’nde meydana gelen olayda, B.A. ile Sefa Şakalar., pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanmıştı. Şüpheliler ise, olay yerinden kaçmıştı. Her iki yaralı da kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Sefa Şakalar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler R.B.E. ve E.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.