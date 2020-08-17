banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Elbistan’da hafta sonu gerçekleşen pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan iki kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
banner17
banner43

Gariplik Caddesi’nde meydana gelen olayda, B.A. ile Sefa Şakalar., pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanmıştı. Şüpheliler ise, olay yerinden kaçmıştı. Her iki yaralı da kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Sefa Şakalar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler R.B.E. ve E.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Pompalı Tüfekli Saldırıda Ağır Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fırat DOĞANAY 10 saat önce

Vay güzel kardeşim vay yakıştı mı sana
Mekanın cennet olsun inşAllah
Geride kalanlara sabır versin inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet kayıran 9 saat önce

Allah rahmet eylesin =(

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
M Aydin 8 saat önce

Vay Sefa abim vay..... Yaktın yüreğimizi be mekanın cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cebrail TAŞDEMİR 8 saat önce

Allah rahmet eylesin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatih Bozdoğan 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun gardaşım çok üzüldüm Allah ailene sabırlar versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa çakmak 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah :(((

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Arkadas 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olur insaal.

Cevapla
Beğenmedim! (0)