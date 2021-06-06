Pompalı tüfekli saldırıda 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Elbistan’da bir şahsın pompalı tüfekle ateş açtığı 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi bulgur olarak tabir edilen saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Savaş Sokak’ta yaşanan olayda bir şahıs, sokak üzerindeki tek katlı eve gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan ve bulgur olarak adlandırılan saçmalar, Suriyeli ailenin fertlerine isabet etti. Olayda 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın faili de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.