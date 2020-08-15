banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pompalı tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Elbistan'da bir araçtaki 2 şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Pompalı tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
banner17
banner43
 Elbistan'da bir araçtaki 2 şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Olay, Kızılcaoba Mahallesi Gariplik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 01 DFT 09 plakalı otomobili durduran kimliği belirsiz kişiler, araçtaki B.A. ve S.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtaki pompalı tüfeği alankimligi belirsiz kişi, B.A. ve S.Ş.nin üzerine mermi yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kişi kanlar içerisinde kaldı. Yaralı şahıslardan biri düğün salonuna diğeri ise akaryakıt istasyonuna sığındı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.





Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.