Pompalı tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Elbistan'da bir araçtaki 2 şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Olay, Kızılcaoba Mahallesi Gariplik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 01 DFT 09 plakalı otomobili durduran kimliği belirsiz kişiler, araçtaki B.A. ve S.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtaki pompalı tüfeği alankimligi belirsiz kişi, B.A. ve S.Ş.nin üzerine mermi yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kişi kanlar içerisinde kaldı. Yaralı şahıslardan biri düğün salonuna diğeri ise akaryakıt istasyonuna sığındı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olay, Kızılcaoba Mahallesi Gariplik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 01 DFT 09 plakalı otomobili durduran kimliği belirsiz kişiler, araçtaki B.A. ve S.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtaki pompalı tüfeği alankimligi belirsiz kişi, B.A. ve S.Ş.nin üzerine mermi yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kişi kanlar içerisinde kaldı. Yaralı şahıslardan biri düğün salonuna diğeri ise akaryakıt istasyonuna sığındı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.