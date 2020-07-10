Pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti

Elbistan’da, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan 50 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 50 yaşındaki Recep D. ile evine gittiği husumetlisi 58 yaşındaki Mesut Y. (58) arasında tartışma çıktı. Mesut Y, tartışmanın büyümesi üzerine evden aldığı pompalı tüfeğini, Recep D.’ye doğrultarak tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Recep D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Recep D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi Mesut Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Recep D.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suç aleti olduğu belirtilen silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli Mesut Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.







