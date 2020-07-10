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Pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti

Elbistan’da, tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan 50 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti
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 Elbistan’da, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan 50 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 50 yaşındaki Recep D. ile evine gittiği husumetlisi 58 yaşındaki Mesut Y. (58) arasında tartışma çıktı. Mesut Y, tartışmanın büyümesi üzerine evden aldığı pompalı tüfeğini, Recep D.’ye doğrultarak tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Recep D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Recep D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi Mesut Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Recep D.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suç aleti olduğu belirtilen silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli Mesut Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.





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İlhan kılınç 4 hafta önce

Ölene Allahtan rahmet diliyorum.Cinayet işleyen mesut abiyi tanırdık.hâlâ inanamıyorum şeytana uymuş.çok üzücü olay.Allah heriki tarafada yardım etsin.

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Elbistanlı 3 hafta önce

Ölene Allah rahmet eylesin mesut abiyi tanırım karıncayı incitecek adam değildir çok şaşırdım Allah yardımcıları olsun her iki tarafında

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Elbistanlı 3 hafta önce

Kansız elinde silahı olmayan adamı vurmuş erkekse çıksaydı karşısına teke tek vuruşaydı Allah ölenin mekanını cennet eylesin öldürenin de başına aynısı gelsin ailesine baş sağlığı diliyorum recep kardeşim haketmedi davasında haklıydı

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Mehmet 3 hafta önce

İnşAllah ahı yerde kalmaz sürüm sürüm sürüneler

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Zeki 4 hafta önce

Ölene yazık

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Elbistansever 4 hafta önce

Memlekette silah bulunmayan ev kalmadı.
Ülke kuracak gibi kuşanıp kendi kendimizle savaşıyoruz.

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Ahmet 2 hafta önce

Allahım ailesine sabir versin.davasında haklı gururlu şerefli onurlu inş kanı yerde kalmaz Allah koymaz bunu kimseye

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Aman 2 hafta önce

Tabi canım ölene yazık öldüren keyfinden öldürdü çar çakal laf sahibi kendi kendine işte

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