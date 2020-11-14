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Pompalı tüfekle saldırı: 1 ağır yaralı

Elbistan’da, bir şahsın pompalı tüfekle saldırısı sonucunda vücudunun değişik yerlerine saçma isabet eden 1 kişi ağır yaralandı.

Pompalı tüfekle saldırı: 1 ağır yaralı
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Olay, Saltoğlu Sokak üzerindeki perdecide henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Hasan A., isimli perdeci, işyerine gelen Y.B.’nin silahından çıkan saçmaların hedefi oldu. Saldırgan, Hasan A.’ya pompalı tüfekle 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bu sırada işyerinde bulunan bir bayan müşteri ise, büyük şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. İşyeri sahibi Hasan A., vücudunun değişik yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan perdecinin yardımına ilk olarak çevredeki esnaflar koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Hasan A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Y.B. ise, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Ağır Yaralı