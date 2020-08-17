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Pompalı tüfek saldırısında 2 kişi tutuklandı

Elbistan’da 2 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan pompalı tüfekli saldırıyla ilgili biri kadın biri de erkek olmak üzere 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Pompalı tüfek saldırısında 2 kişi tutuklandı
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Gariplik Caddesi’nde meydana gelen olayda, B.A. ile S.Ş., pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanmıştı. Şüpheliler ise, olay yerinden kaçmıştı. Her iki yaralı da kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Olayın ardından Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelerin kimliğini kısa sürede belirledi. Kullandıkları aracın plakasını tespit eden polis, biri kadın biri erkek şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler R.B.E. ve E.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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