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Polisten yolcu otobüslerine denetim

Son günlerde meydana gelen otobüs kazalarının ardından Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi.

Polisten yolcu otobüslerine denetim
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, otobüs terminalinde yolculuk öncesinde araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetledi. Otobüs şoförlerine, yollardaki hız limitleri başta olmak üzere trafik kurallarına tam riayet etmeleri uyarısında bulunan trafik polisleri, sürücülerden araçlarındaki yolcularının canlarının da kendilerine emanet olduğunu unutmamalarını istedi. Polis ekipleri, yorgun halde araç kullanmamanın ve mola sürelerine uymanın da hayati önem arz ettiğinin altını çizdi.

Otobüs içindeki yolcuları emniyet kemeri kullanmaları ve ihlal gerçekleştiren otobüs şoförleri ihbar etmeleri konusunda uyaran trafik polisleri, emniyet kemerinin, yaşanabilecek kazalarda kişiyi hayata bağladığına dikkati çekti. Trafik polisleri, yolculardan emniyet kemerini seyahat süresince çıkarmamalarını istedi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüslerindeki denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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Polisten Yolcu Otobüslerine Denetim